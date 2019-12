Sampdoria Juventus: Rabiot e il rombo di Sarri (Di venerdì 20 dicembre 2019) Rabiot ha giocato come mezzala destra in Sampdoria-Juventus. Il rombo di Sarri mira a sfruttare il centro del campo A causa della presenza di Matuidi a sinistra, Rabiot è stato dirottato a destra in Sampdoria-Juventus. Se già il calcio di Sarri mira a sfruttare soprattutto i corridoi centrali, il rombo enfatizza ulteriormente questa caratteristiche. Si vede bene nella slide sopra. La Juventus è infatti molto stretta, con le corsie esterne quasi sguarnite. Va detto che che, per aggirare il 442 della Sampdoria, i bianconeri poi hanno allargato bene il gioco, soprattutto sul lato di Alex Sandro. Leggi su Calcionews24.com

