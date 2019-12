Il Vaticano è "sopraffatto": mille denunce per abusi in un anno (Di venerdì 20 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Emergono i numeri relativi alle denunce per abusi sessuali presentate presso il Vaticano: mille casi sono nel 2019 "Il collasso morale" della Chiesa cattolica - quello che deriva dal dramma degli abusi sessuali commessi dal clero ai danni di minori o di adulti vulnerabili - corrisponde ora ad una cifra annuale: mille denunce sono state presentate solo nel corso del 2019. E si tratta soltanto di quelle che arrivano in via diretta in Vaticano, presso la Congregazione presieduta dal cardinale e gesuita Franciso Ladaria. Il numero complessivo, quindi, va soppesato, tenendo in considerazione la destinazione specifica di queste querele. Possibile, magari probabile, che al di fuori delle mura leonine le rimostranze delle presunte vittime di abusi siano molte di più. Ma mille è già di per sé un numero consistente. Uno di quelli che non possono non essere analizzati. ...

