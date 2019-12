IBM | batteria più ecologica grazie a minerali marini al posto dei metalli pesanti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Come si fa a rendere piùe “umanitaria” una? Semplice, si eliminano i, sostituendoli con materiali innovativi che utilizzanofacilmente estraibili dall’acqua di mare. Fantascienza? No, è proprio quello che ha fatto IBM. Come spiegato infatti in un articolo apparso in questi giorni sul blog ufficiale, i ricercatori dei laboratori del colosso statunitense sono riusciti a sintetizzare tre nuovi materiali basati appunto susemplici da reperire, per impiegarli nella realizzazione dei catodi delle attuali batterie al litio, aldeicome nichel e cobalto. Questi ultimi infatti sono davvero “problematici”, sia per l’impatto negativo che hanno sull’ambiente, sia per i costi in termini umani che hanno. Il cobalto in special modo viene estratto quasi unicamente in alcuni ...

