Due arresti e una denuncia | facevano shopping con borsa schermata

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – In questi giorni i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina stanno svolgendo un’attenta attivita’ di vigilanza alle persone e agli esercizi commerciali che, in questo particolare periodo di festivita’ natalizie, vengono presi di mira dai malintenzionati. Ieri sera nel corso di una attivita’ i militari hanno arrestato due cittadine romene, nomadi, di 19 e 22 anni, con l’accusa di furto aggravato in concorso e hannoto a piede libero per lo stesso reato, una connazionale di appena 15 anni. Le donne, tutte nullafacenti e con precedenti specifici, domiciliate ad Anzio, in localita’ Lavinio, sono state notate uscire da una prestigiosissima boutique di piazza Mignanelli, con in mano una. L’atteggiamento delle giovani ladre ha attirato l’attenzione dei militari che hanno cosi’ deciso di pedinarle fino ...

