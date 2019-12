Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri Forestali della Stazione di Padula (SA), a seguito di informazioni riservate assunte e nell’ambito di attività congiunte con i veterinari dell’ASL, mirate alla verifica del benessere animale, hanno eseguito un controllo in un’ubicata in un antico palazzo del centro storico di Padula, ove hanno riscontrato una grave situazione di. Appena entrati nell’di un uomo di 60 anni, i militari hanno trovato 10 cani di razza meticcia di taglia media/piccola,in varie stanze, con pavimenti e mobili ricoperti di escrementi e imbrattati di urina, con scarso cibo e acqua, con un odore acre e pungente con l’aria praticamente irrespirabile. La situazione più grave è stata riscontrata nel giardino attiguo all’; in un locale sotterraneo al quale si accede tramite unadi ferro, ...

anteprima24 : ** Degrado in abitazione privata, salvati 8 cuccioli chiusi in una botola sotterranea - VIDEO **… -