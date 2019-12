Christian De Sica: “Roma? È come Baghdad. Non voglio più viverci” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Christian De Sica, uno degli attori italiani più celebri e romano doc, annuncia durante la presentazione del suo ultimo film “Sono solo fantasmi” di voler lasciare la sua amata Roma. L’attore avrebbe infatti intenzione di trasferirsi in un’altra città italiana e abbandonare così la sua città natale di cui più volte ha criticato la mala amministrazione. De Sica: l’annuncio di voler lasciare Roma Secondo quanto riportato da Il Tempo, il celebre attore romano avrebbe intenzione di trasferirsi in Campania, a Castellammare di Stabia, nella provincia napoletana. De Sica possiede lì infatti una casa in affitto e anche una barca; la scelta del posto sarebbe dovuta al fatto che la città è molto più tranquilla e meno caotica di Roma. L’attore rivela inoltre che il padre Vittorio era molto legato a quel posto e anche lui avrebbe voluto vivere nei pressi di Sorrento e della costiera ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Christian Sica