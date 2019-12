Charlize Theron | che lascia Jackson libero di essere una ragazza | «Usate i pronomi giusti»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) MammaMammaMammaMammaMammaMammaMentre i figli crescono,sa che è importante sostenerli in ogni modo possibile. Lei che è mamma di due –, 7 anni e mezzo, e August, 3 e mezzo, adottati entrambi da madre single – prova a fare del suo meglio: l’attrice sudafricana liliberi diciò che vogliono.così può indossare gonne, vestitini, tutù da danza, e tenere i capelli lunghi, così come la sorella minore. Si sente una, gliel’ha detto più volte, e lei la rispetta. La 43enne ha imparato che è importante usare iquando si riferisce a lei, e invita tutti gli altri a farlo. «La storia di mia figlia è davvero la sua storia, e un giorno, se lo desidera, la racconterà», ha fatto sapere in un’intervista a Pride ...

