Alessandro Borghese per la prima volta parla di suo figlio segreto: non l’ha mai visto (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una rivelazione che nessuno si aspettava arriva da Alessandro Borghese che per la prima volta parla di un aspetto della sua vita privata sconosciuto al pubblico. Lo vediamo sempre sorridente e carico in tv con i suoi amatissimi programmi e sappiamo che ha una bella famiglia, con due bambine. Ma quello che non sapevamo è che lo chef ha anche un altro figlio. Ne parla per la prima volta a Repubblica, in una delle sue ultime interviste. Lo chef ha spiegato di avere un figlio che però non vive con lui e con la sua famiglia, un bambino che non ha mai visto. A Repubblica racconta: “Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno” . A quanto pare quindi non è per volontà dello chef che questo incontro non è avvenuto. Borghese però non si sbilancia, probabilmente anche per ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alessandro Borghese