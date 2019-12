Scozia | la premier Nicola Sturgeon chiede un secondo referendum sull’indipendenza dal

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Launsull’indipendenza dal Regno Unito Lanon ha nessuna intenzione di uscire dall’Unione Europea e per questo motivodi indire unsull’indipendenza dal Regno Unito. Dopo i risultati delle elezioni, che hanno visto il trionfo del conservatore Boris Johnson (qui il suo profilo), ma anche il boom dello Scottish National Party, che ha ottenuto 48 seggi, 13 in più rispetto all’ultima tornata elettorale, la prima ministra scozzeseha deciso di sfidare Londra, rilanciando la richiesta di unsulla secessione della. “La democrazia deve prevalere e prevarrà” ha affermato lamotivando, così, la volontà delladi restare nella Ue. Elezioni Regno Unito: trionfo dei Conservatori di Boris Johnson. Brexit ormai a un passo Anche la tempistica non ...

