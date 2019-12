LIVE Snowboard | PGS Carezza 2019 in DIRETTA | Roland Fischnaller per incrementare il

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella tappa diper la Coppa del Mondo diparallelo. Terzo PGS consecutivo per il massimo circuito internazionale, si resta nel Bel Paese: da Cortina d’Ampezzo ci si sposta verso l’Alto Adige. L’Italia però vuole continuare a sognare, con la squadra maschile che ha iniziato questa stagione in modo incredibile, guidata da un fenomeno unico di nome. Il capitano della selezione tricolore ha agguantato due successi di fila tra Bannoye e la Perla delle Dolomiti, ed è in fuga nella classifica generale, con l’obiettivo di agguantare una sfera di cristallo che avrebbe del clamoroso a 39 anni. Tutta la compagine di Cesare Pisoni vuol fare bene, con i piazzamenti a ripetizione che stanno arrivando gara dopo gara. Da Maurizio Bormolini a Mirko ...

zazoomnews : LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA: Fischnaller in finale per il primo posto! - #Snowboard… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA: Fischnaller e gli azzurri per continuare a sognare -… - zazoomnews : LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA: Fischnaller e gli azzurri per continuare a sognare -… -