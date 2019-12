La durata del governo Conte è sempre più un rebus

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il referendum sul taglio dei parlamentari è stato il convitato di pietra nella cerimonia di auguri di fine anno di Sergio Mattarella alle alte cariche. Nei capannelli che si snocciolano sotto i lampadari illuminati del salone delle Feste del Quirinale, tra una stretta di mano e qualche frase sottovoce, l'argomento della giornata di ieri è stata la valutazione delle ripercussioni del referendum sulladella legislatura. Giuseppeha mostrato sicurezza: "Abbiamo tanto da fare ancora", la consultazione "non influenza e non può influenzare l'agenda" di, perché "sono percorsi istituzionali". Per poi assicurare: "Giorno dopo giorno lavoro per risolvere i problemi". Poco più in là altri non mostrano altrettanta serenità. Nessuno vuole commentare apertamente il possibile referendum. Ma a taccuini chiusi tutti ammettono: "La finestra per poter votare si allunga". Anche ...

