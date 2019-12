Incidente stradale a Macerata | morto un 18enne

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È un giovane di soli 18 anni la vittima del tragicoavvenuto a. Leonardo Sacchi era al volante della sua auto quando nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2019, poco dopo la mezzanotte, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L’auto si è ribaltata due volte e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato devastante e per il giovane non c’è stato nulla da fare.Leonardo aveva da poco ottenuto la patente di guida e come spesso accadeva si trovava al volante della sua automobile quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato ed è finito fuori strada. L’impatto è stato molto violento ed è costato la vita al. A dare l’allarme ai soccorritori è stato un amico del giovane, che ha assistito inerme alla scena. Stando a quanto si apprende i due ...

emergenzavvf : Intervento dei #vigilidelfuoco questa mattina per spegnere l’#incendio di due mezzi coinvolti in un incidente strad… - MikusRB : #LapoElkann ricoverato dopo un grave incidente stradale in #Israele. In coma, ha riportato varie fratture e subito… - gippiweb : @SkyTG24 signori ... oggi ho assistito ad un incidente stradale dove un povero immigrato di colore stava morendo di… -