Il Libano affidato a un professore | sostenuto da Hezbollah

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un docente universitario ed ex ministro dell’istruzione, poco noto all’opinione politica libanese madalla coalizione di partiti guidata daglifilo-iraniani, è stato incaricato oggi di formare il nuovo governo. Questo dopo settimane di vuoto istituzionale e dopo più di due mesi di proteste popolari senza precedenti contro l’intero sistema politico-clientelare al potere da decenni.Hassan Diab è stato nominato premier incaricato dal presidente della Repubblica Michel Aoun, vicino agli, dopo una giornata di consultazioni parlamentari attesa da più di un mese, ma più volte rinviata dai vertici istituzionali.Il premier uscente Saad Hariri, dimessosi il 29 ottobre scorso, aveva annunciato nei giorni scorsi di non voler essere incaricato per un nuovo mandato. Una scelta che di fatto ha rotto l’accordo ...

