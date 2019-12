Gregoretti | Giorgia Meloni contro la mossa sporca di Luigi Di Maio | Scandaloso | in

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)corre in difesa di Matteo Salvini. La leader di Fratelli d'Italia non nasconde il proprio dissenso nei confronti di quei Cinque Stelle che hanno impugnato il caso della navel'ex alleato solo ed esclusivamente per ripicca. "Il governo di uno stato sovrano ha il dirit

News1English : Gregoretti, Giorgia Meloni against the dirty move of Luigi Di Maio: 'Scandalous, in the past …'… - lucacampitello1 : Meloni contro il voltafaccia del M5s. Così distrugge Di Maio - lucacampitello : Meloni contro il voltafaccia del M5s. Così distrugge Di Maio -