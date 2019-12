Fasma, chi è il concorrente finalista di Sanremo Giovani 2019 (Di giovedì 19 dicembre 2019) Fasma, chi è il concorrente finalista di Sanremo Giovani 2019: il brano Per sentirmi vivo Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, è uno dei 10 finalisti di Sanremo Giovani 2019, il programma che precede il Festival di Sanremo e che seleziona Giovani talenti. Soltanto in 5 supereranno quest’ultima selezione e potranno arrivare al palco dell’Ariston per gareggiare nelle Nuove Proposte. Fasma è uno dei finalisti, ma cosa sappiamo sul suo conto? Fasma, chi è il concorrente di Sanremo Giovani Classe 1996, Fasma è nato a Roma. La sua carriera è partita nel 2016, quando ha fondato la crew WFK insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e il suo manager Tommy l’Aggiustatutto. Insieme decidono di dar vita a un genere di musica non classificabile, così tanto per scherzo. Ma la musica è un pennello senza regole per Fasma. Nel 2017 arrivano i primi singoli: Marylin M, ...

