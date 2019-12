Autenticazione in due passaggi con il numero di telefono | ma Facebook la usava per

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di giovedì 19 dicembre 2019)smetterà di usare il vostrodiusato per l'in dueper consigliarvi nuovi amici. L'articoloin duecon ildi, malaper suggerirvi amici proviene da TuttoAndroid.

cybersec_feeds : RT @euroinformatica: #Mozilla: autenticazione a due fattori obbligatoria per gli #sviluppatori La mossa punta a blindare gli account dei #p… - blackeyes972 : Come abilitare l’autenticazione a due fattori in Mozilla Firefox La sicurezza è essenziale durante la navigazione… - cybersec_feeds : RT @pejoneresearch: Mozilla: autenticazione a due fattori obbligatoria per gli sviluppatori -