Saldi invernali 2020 | quando iniziano

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per tutti gli amanti dello shopping la data da tenere a mente è il 5 di gennaio,inizieranno i. Un momento tanto atteso da molti che aspettano iper fare l'acquisto dei sogni che per mesi hanno accantonato in un cassetto. Le date deivariano da regione a regione, sia per quanto riguarda l'inizio che per quanto riguarda la fine. Intanto ecco qualche curiosità su un qualcosa che è entrato nel nostro quotidiano, e di cui forse sappiamo poco. Perché isi chiamano così? Isono le vendite a prezzi ridotti nel settore dell’abbigliamento che in Italia si fanno due volte ogni anno, dopo le feste di Natale e ai primi di luglio, anche se negli ultimi anni si fanno grossi sconti anche a fine novembre in occasione del il Black Friday. La parola saldo arriva dal mondo commerciale e sta a indicare la differenza ...

infoiteconomia : Saldi invernali, al via in Calabria dal 4 gennaio - salernonotizie : Saldi invernali, ecco quando iniziano in Campania: il calendario - infoiteconomia : Saldi invernali 2020, ecco le date in Calabria -