Nadia Toffa | la madre scagiona l' ex | Lo aveva allontanato con una scusa

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Serena Granato In una nuova intervista, Margherita Rebuffoni ha svelato alcuni retroscena inediti della vita diSi avvicinano le vacanze natalizie e, per i cari e familiari di, quello in arrivo sarà il primo Natale senza l'indimenticabile inviata e conduttrice de Le iene.(nata a Brescia e classe 1979, ndr), si spegneva all'età di 40 anni, lo scorso 13 agosto, dopo una lunga battaglia combattuta contro il cancro cerebrale che l'colpita in passato. E, a diversi mesi di distanza dalla morte del compianto volto televisivo, laMargherita Rebuffoni (71 anni, ndr), ha concesso un'intervista a Il corriere della sera, in cui ha rivelato alcuni inediti retroscena della vita di. “Queste interviste mi fanno bene, mi distraggono”, ha esordito la signora Rebuffoni nell'ultimo intervento, per poi palesare, non troppo velatamente, di ...

