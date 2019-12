Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Guardia di Finanza ha scoperto a(Caserta) un laboratorio clandestino dove venivano prodotti: recuperati anche quelli in edizione limitata pere persino i certificati di autenticità contraffatti. Le fiamme gialle hanno trovato 12mila articoli, il profitto stimato sarebbe stato di 200mila euro. Si erano organizzati alla perfezione, nei locali avevano tutto per produrre deicontraffatti, compresi quelli in edizione limitata per, con tanto di certificato di originalità. Nella fabbrica, dove lavorava anche un operaio in nero, c’erano macchinari, loghi e disegni industriali, materiali che potevano sembrare proprio quelli degli originali. E si andava avanti a ritmo continuo: le forze dell’ordine hanno recuperato 4mila, che sarebbero finiti sul mercato in questi giorni, per i regali. Il laboratorio ...

LimeMagazineU : Gioielli Pandora falsi per Natale: maxi sequestro a Marcianise - _BlackJasmin_ : Mi piacciono Tommaso Paradiso le unghie glitter le sopracciglia sottili e i gioielli Pandora. - VitoHeroF : Nella busta c'è scritto Panettòna -