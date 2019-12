Fortnite | in arrivo l' aggiornamento v 11 31 | server spenti in attesa dell' evento invernale

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nella giornata di oggi, Epic Games ha annunciato l'a versione 11.31 diBattle Royale, il tanto attesoche dovrebbe introdurre l'Winterfest e i consueti 14 giorni di.L'update v11.31 arriverà oggi alle ore 10 e, come di consueto, isarannoper un breve lasso di tempo, per poter permettere l'installazione. Non sappiamo con esattezza quanto durerà il periodo di manutenzione ma, come negli altri casi, non dovrebbe trascorrere troppo tempo, salvo imprevisti.La nuova patch, oltre ad introdurre le sfide sopracitate, dovrebbe sistemare anche alcuni bug, ma per conoscerne i dettagli dovremo aspettare il changelog completo ufficiale. Gli ultimi rumor e leak suggeriscono l'anche di numerose skin natalizie, ottenibili tramite l'acquisto di speciali bundle e contenuti gratuiti per chi effettuerà l'accesso al ...

