Così Robbie Williams incanta il Natale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) X Factor 13:superospite X Factor 13:superospite X Factor 13:superospite X Factor 13:superospite X Factor 13:superospite «Se avete comprato il biglietto per il concerto, ma non il mio album, siete un po’ fo…uti, ma rimanete nei paraggi e canterò Angels». Bisogna amare ile le gioconde melodie che l’accompagnano per apprezzare il Christmas Concert di. L’ex Take That ha celebrato il suo primo album per le feste intitolato The Christmas Present – il suo 13/mo in studio – con una festosa performance all’Arena di Wembley a Londra, che ha confermato il suo straordinario talento di intrattenitore, mettendo un po’ a nudo anche la sua anima. LEGGI ANCHEalla finale di X Factor 13 Il cantante – forse con la complicità dello spirito delche fa sentire più ...

bendeejay : DOMANI ARTICOLO INTERO SU @UnioneSarda #thankyou francesca_fifi_figus “Caro Robbie Williams, ma che dici? La Sardeg… - 77Swimm_Robbie : @MileTrecarichi Purtroppo non ka vedremo così spesso ..... con il centrocampo che abbiamo con le grandi lasci tropp… - 77Swimm_Robbie : @MileTrecarichi @tancredipalmeri Ma lui che insinua ??? Naaaa è così pacato e per niente di parte, ????????.....adesso… -