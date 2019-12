Conte sui pagamenti digitali | “Fino a due mila euro in più in tasca”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ospite a Di Martedì, il presidente del Consiglio Giuseppeha commentato la Manovra: “Abbiamo 3 miliardi dalla lotta all’evasione che destineremo come superbonus nelle tasche dei cittadini. Stiamo facendo gli ultimi calcoli“. Poi l’affondo a Salvini: “Il suo consenso sta scemando. Un vento che si gonfia e poi si sgonfia”.sui“Credo che arriveremo a far trovare nei conti correnti sino a 2sulla base degli acquisti che si accumuleranno, non solo con la carta di credito. Offriremo un ampio ventaglio dizzati anche a zero” ha detto il premier Giuseppecommentando la Manovra economica appena approvata. “Abbiamo avuto cento giorni, non sono tantissimi – ha proseguito -. Ci siamo messi subito a lavorare. Abbiamo evitato l’aumento dell’Iva e abbiamo fatto ...

