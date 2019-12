Al Divino Jazz 2019 Stefano Di Battista | Tingvall e Carla Marciano | il programma completo

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Torna per una nuova edizione, per l'occasione prenatalizia, ilfestival. Si terrà dal 20 al 22 dicembre la rassegna ideata da Gigi Di Luca che per la XV edizione conferma una formula vincente negli anni passati, ovvero quella che unisce la musicaal buon vino attraverso la riscoperta creativa di un territorio fatto di centri storici e vigneti.

magazinepragma : DIVINO JAZZ FESTIVAL Concerti – visite – degustazioni XV edizione - LaTorre1905 : Divino Jazz Festival XV edizione #AreaVesuviana #DivinoJazzFestival #Napoli #Eventi - - giuseppas : Divino jazz festival a Boscotrecase -