Trono Classico | Giulio Raselli criticato da Andrea e Natalia | “Arrogante!”

(Di martedì 17 dicembre 2019)criticano: “Può sembrare arrogante” Finalmente qualcuno si è accorto che, tronista di Uomini e Donne, è arrogante, privo di umiltà, e che non corteggia, ma ‘aggredisce’ verbalmente le sue ultime due corteggiatrici, Giovanna e Giulia. Nella puntata di oggi delsono stati ospiti ancheZelletta eParagoni, che stanno vivendo una bellissima storia d’amore fatta di complicità e grandi progetti futuri.ha fatto i complimenti a Giovanna Abate per la sua intelligenza, mentrehasottilmentefacendo notare al pubblico presente in studio che “può sembrare arrogante”.si è risentito rispondendogli: “Se vuoi tornare sulaccomodati!”. Quando si dice incassare le critiche con sportività....

beersalien : RT @stanamysmile: Giovanna ti prego sei TROPPO per Giulio. Asfaltalo per bene e poi scappa, fregatene, fai la tronista, che il mosciume del… - caseta1109 : Trono classico solo per Cecilia Zagarrigo #uominiedonne - Ileniadf9 : RT @stanamysmile: Giovanna e Lorenzo siete l’unica gioia del trono classico #uominiedonne -