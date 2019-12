Tragedia a Labico Trovati tre corpi in un appartamento Sono una coppia di africani con

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019), in provincia di Roma. In un’abitazionestatiprivi di vita di papà, mamma e figlia di pochi mesi. A causare la morte, secondo una prima ricostruzione fornita da Carabinieri e Vigili del fuoco, potrebbero essere state le esalazioni da monossido di carbonio. Le tre vittime – 26 anni la madre, 38 il padre e 2 mesi la bimba –originarie della Nuova Guinea e lasi sarebbe consumato un paio di giorni fa. I tre erano sdraiati sul letto e nella stanza c’era un braciere che forse la famiglia utilizzava per scaldarsi. Ad avvertire i Carabinieri di Colleferro e i Vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 12, è stata la proprietaria dell’immobile che non riceveva da giorni notizie dalla famiglia. L'articolotrein ununadicon la loro figlia ...

