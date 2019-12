Rapporti con due studenti di 16 e 18 anni | arrestata professoressa

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Brandy Lynn Foreman, docente di inglese di 29e preparatrice delle cheerleader di una scuola di Sallisaw, in Oklahoma (Usa), è statail 5 Dicembre 2019 con l’accusa di violenza sessuale. La 29enne avrebbe avuto deicon due suoi, di cui uno minorenne all’epoca dei fatti. L’indagine, condotta dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Sequoyah, era partita da una chiamata effettuata da una persona informata dei fatti relativa a comportamenti inappropriati nei confronti dei ragazzi da parte dell’insegnante. Gli inquirenti hanno ascoltato due delle presunte vittime, di età compresa tra 16 e 18. Entrambe hanno confermato di aver avuto deiintimi con lapiù volte e separatamente tra il Dicembre del 2017 e l’Estate del 2019. Il più grande dei due ha raccontato di aver iniziato una vera e propria ...

IlContiAndrea : #EnricoMentana 'Non credo alla retorica degli amici di tutti. Quelli che hanno buoni rapporti con tutti, in realtà… - Conad : #OsservaItalia: il 2019/20 sarà un anno di riscatto per il settore olivicolo, con una produzione di 330mila tonnell… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO “Lavori fatti male e certificati falsi”: stasera un testimone racconta a Report (Rai3) i rappor… -