Rapina automobilista con auto rubata | arrestato

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – A Roma nel primo pomeriggio di ieri l’equipaggio di una Volante, mentre pattugliava le vie del quartiere Borghesiana, e’ stato fermato da un ragazzo che stava seguendo la traccia Gps dell’che gli era statapoche ore prima. Effettivamente, dopo pochi istanti, gli agenti hanno intercettato la sua Alfa. Il conducente di quest’ultima, accortosi della presenza della Polizia, ha invertito la marcia ed e’ fuggito a forte velocita’ in via Roccalumera. Dopo poche centinaia di metri l’inseguito ha perso il controllo del mezzo, che e’ finito frontalmente contro un Suv in transito. Dopo l’urto i due occupanti della vetturahanno tentato la fuga a piedi ed i poliziotti sono riusciti a bloccare un cittadino albanese di 25 anni. Gli investigatori hanno scoperto che, pochi istanti prima di ‘incrociare’ la ...

