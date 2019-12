Massimo Boldi contro le Sardine | “Le mie figlie laureate non trovano lavoro Figurati chi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019)a 360 gradi, il comico si racconta in una lunga intervista concessa al quotidiano Libero. Così oltre alle parole al miele per Silvio Berlusconi (“Nei suoi confronti provo un affetto e un’amicizia enormi, è un uomo irripetibile”) e i dubbi su Salvini per il dopo Cavaliere (“Un astro come Berlusconi capita raramente, forse una volta sola”) si scagliale, il movimento di giovani che sta riempiendo le piazze italiane: “Io so che le miesonoe nonuno che va in piazza. Io, fossi un ragazzo, non andrei a manifestare“. Cipollino, come lo chiamano da sempre i suoi fan, non risparmia nemmeno Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni con la sindrome di Asperger che sostiene lo sviluppo sostenibile ed èil cambiamento climatico: “Chi?”, risponde alla ...

