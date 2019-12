Live – Non è la D’Urso | Pace Fatta tra Giampiero Mughini e Alba Parietti!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 17 dicembre 2019) A– Non è la, in una puntata infuocataParetti eriescono finalmente a chiarirsi. Ecco cosa è successo durante la diretta da Barbara D’Urso! Tutto è partito malissimo ma poi si è arrivati al lieto fine nel primo duro confronto di– Non è la D’Urso.Parietti infatti sembravano non riuscire a scendere a compromessi e ad accettare l’uno l’idea dell’altro. Una lite a distanza quella tra il giornalista-scrittore e la conduttrice-opinionista che dura da qualche tempo ma che non sembrava avere risoluzioni.ha subito detto di essere dispiaciuta del fatto che il collega abbia quest’idea e che lo porti a non avere argomenti. Il giornalista ha definitouna soubrette che non ha nessuna conoscenza. Volano parole grosse tra i due,dichiara cheè una nullità provocando una forte ...

matteosalvinimi : Se chi è al governo non è in grado di far da solo chieda una mano, vogliamo aiutare a risolvere i principali proble… - MattiaBriga : ?? @leggoit è venuto a trovarmi durante le prove per il Live del 20 Dicembre al ‘Teatro Centrale’. Qui potete legger… - EnricoNigiotti : LIVE 2020 Il countdown è finito! Il 2/5/2020 si riparte con i live in tutta Italia! Non vedo l’ora di iniziare que… -