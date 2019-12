L’Italia a Morsi con Chiara Maci torna su Food Network

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’Italia a Mori conriparte sue in streaming su DPlay. In tv da mercoledì 18 dicembre alle 22 Cosa c’è di più buono dei sapori della tradizione che si tramanda da generazioni nel nostro Paese?riprende il suo viaggio per la penisola alla ricerca dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie italiane nella nuova stagione de “con”, in prima tv assoluta da mercoledì 18 dicembre alle ore 22:00 su(canale 33), ma già disponibile su DPlay Plus. In Italia esiste una rete di grandi appassionate di cucina che hanno preso l’impegno di preservare e tramandare i segreti della tradizione enogastronomica nostrana. Vere custodi dei ricettari regionali, le cosiddette Cesarine rappresentano la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, amanti dell’arte culinaria e delle specialità made in Italy, che ripropongono ...

