Ancelotti | mega stipendio come i “grandi” di Inghilterra!

(Di martedì 17 dicembre 2019)tra i “ricchi” della Premier League Carloè pormai pronto a cominciare una nuova avventura sulla panchina della squadra inglese. Un accordo, quello con l’Everton, che garantirebbe al tecnico italiano un ingaggio record:riportato dal portale inglese The Sun infatti, l’ex tecnico del Napoli guadagnerebbe ben 14 milioni di sterline, che al cambio equivalgono a circa 16 milioni e mezzo di euro, con 3 milioni legati al bonus salvezza. Una prossima e nuova collaborazione, dunque, che ha convinto mistera prendere in mano una squadra in piena crisiquella dei toffees, al momento finita a ridosso della zona retrocessione. Unche sarebbe al pari di quello dei big tecnici in Premier, dietro soltanto a Guardiola, Mourinho e Klopp. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato Napoli – Younes ...

