Alcune App Android si sono resettate misteriosamente? Ecco perché

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nelle ultime ore sempre più utenti segnalano un problema curioso suAppsenza apparente ragione.cosa fare. Apriamo una delle nostre App preferite e per qualche inspiegabile motivo i nostri datispariti. Prima di farci strane domande, dobbiamo sapere che il problema delle Appnon è colpa del nostro smartphone e soprattutto è un problema noto. Le Appper colpa di un aggiornamento Approfondendo un po’ si scopre che le Appaffette dal problemaquelle che sfruttano Webview, un componente di Chrome che permette di visualizzare siti e pagine Web anche all’interno delle App. Il problema è legato all’aggiornamento di Chrome numero 79 di dicembre 2019 e sembra che i tecnici siano già al lavoro per risolverlo. In parole molto povere, per un errore tecnico nella programmazione, Google 79 ...

