Topi morti tra i formaggi nel caseificio dell' orrore

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sofia Dinolfo L'agghiacciante scoperta è stata fatta dai carabinieria provincia di Agrigento in un ovile di Raffadali, vi eranotra i prodotti caseari e roditori che scorazzavano tra gli ovini macellati clandestinamente È stata una scoperta raccapricciante e lontana da qualsiasi tipo di aspettativa quella effettuata dai carabinieri di Raffadali, nell’agrigentino, all’interno di undel piccolo paesino dove, qualche giorno fa, hanno eseguito una serie di controlli. I militari, unitamente ai colleghi del centro anticrimine natura e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, nel corso di una serie di verifiche specifiche sul territorio, hanno eseguito un blitz in un ovile adibito anche. Appena entrati dentro, i carabinieri si sono trovati davanti ad uno scenario oltre i limiti del possibile:e rinvenuti vicino a caciotte, ...

