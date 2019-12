Tennis | ennesimo record per Roger Federer | 1000 settimane consecutive nella top30

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019)non finisce di stupire ed inaresu. Il fuoriclasse nativo di Basilea, dopo aver valicato quota 100 in fatto di vittorie nei tornei ATP (103), dopo aver raggiunto quota 20 successi nei tornei del Grande Slam, e dopo aver ancora ben saldo il computo massimo diin vetta al ranking mondiale, ben 310, è pronto a mettere a segno un’altra pietra miliare che ha dell’incredibile. Il vincitore di 8 Wimbledon, infatti, nei prossimi giorni diventerà il primota di sempre a toccare quotain fatto dinei primi 30 del ranking mondiale. Un traguardo che ha letteralmente dell’incredibile, se si pensa che prese il via il 30 ottobre del 2000, quando l’elvetico aveva appena 19 anni e non aveva ancora dato il via alla sua epopea, ed ora è pronto a raggiungere la quadrupla cifra. 6986 giorni sempre...

