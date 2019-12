Processo Ruby Ter | Battilana testimonia contro Berlusconi | “Baciava sul seno e…”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel corso della giornata odierna, la modella Ambraè stata chiamata are alTer in merito a quanto accaduto ad Arcore trae altri volti famosi. La ragazza, che attualmente si è trasferita a New York, ha descritto minuziosamente gli avvenimenti che si verificavano durante le feste a villa San … L'articoloTer,: “Baciava sule…” proviene da KontroKultura.

pieroomega : RT @carlakak: A sinistra Ambra Battilana, a destra Imane Fadil; entrambe testimoni d'accusa nel processo 'RUBY TER' contro il delinquente B… - rombi_ti : RT @carlakak: A sinistra Ambra Battilana, a destra Imane Fadil; entrambe testimoni d'accusa nel processo 'RUBY TER' contro il delinquente B… - marcellone8 : RT @carlakak: A sinistra Ambra Battilana, a destra Imane Fadil; entrambe testimoni d'accusa nel processo 'RUBY TER' contro il delinquente B… -