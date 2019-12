Ponticelli: Rimosso l’albero che si era abbattuto sulla scuola in via Manlio Rossi (Di lunedì 16 dicembre 2019) Ponticelli: Le squadre di Napoli Servizi e Citelum sono intervenute per rimuovere l’albero caduto sulla scuola 88 Circolo Petrone in via Manlio Rossi. foto Il maltempo dei giorni scorsi aveva fatto cadere un albero a ridosso della scuola 88 Circolo Petrone a Ponticelli che durante la caduta aveva anche abbattuto un palo della luce. Oggi … L'articolo Ponticelli: Rimosso l’albero che si era abbattuto sulla scuola in via Manlio Rossi proviene da 2A News. Scritto da Redazione

