Micol Olivieri Instagram | ‘sfogo’ d’amore | «Non smetterò di urlarti addosso finché…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È uno sfogoquello cheha scritto nero su bianco tra le pagine di: e le urla, quelle di cui parla, rimarranno così per sempre impresse. Per tutti è stata la piccola Alice Cudicini de I Cesaroni, ma– oggi ventiseienne – è già moglie e mamma felice di Arya e Samuel Ermes, i due bimbi rispettivamente di cinque e due anni nati dalla relazione con il compagno Christian Massella. È a lui che dedica l’ultima didascalia social, a corredo della foto che li vede abbracciati in riva al mare., dedica al marito: «Il matrimonio è un labirinto di emozioni» «Chissà – scrive su– se da qualche parte nella storia della nostra vita era scritto che dovevamo incontrarci, chissà se abbiamo meritato l’amore che ci diamo, chissà se quello che abbiamo imparato insieme servirà a ricordarci nei momenti difficili come si fa ad ...

Bea_Sor : RT @elsiralebron: Immagino una nuova stagione de I Cesaroni con Alice (Micol Olivieri) che cerca di far bere il Fitvia a tutta la famiglia… -