Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È il giorno del voto indellaalla Legge di Bilancio. Dal risultato dell’aula dipenderà il futuro della, visto che, in caso di approvazione, difficilmente si dovrebbe arrivare a stravolgimenti alla Camera, consegnando così al Paese la versione definitiva della legge, dopo l’esame del maxi emendamento del Governo e della verifica delle relative coperture svolte dal ministero dell’Economia. Atteso anche l’intervento di Matteo Renzi, che parlerà in aula, mentre stasera lasi riunirà a Palazzo Chigi sull'”agenda 2023″ invocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con particolare attenzione al tema della Giustizia e dell’Autonomia. Intanto, però, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro del Pd per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, lancia l’avvertimento ai partner ...

CatelliRossella : Manovra al rush finale, in Senato si vota la fiducia - MPenikas : FQ: Manovra, si vota la fiducia in Senato. In serata vertice di maggioranza, Boccia (Pd): “Con conflitto permanent… - TutteLeNotizie : Manovra, si vota la fiducia in Senato. In serata vertice di maggioranza, Boccia (Pd): “Con… -