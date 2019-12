Leonardo | «La Juve è tra le favorite per la vittoria finale Riscatto Icardi? Dico che…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il direttore sportivo del Paris Saint Germain,, ha parlato in zona mista dopo il sorteggio di Championsha parlato in zona mista dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League che vedrà affrontare il suo Paris Saint Germain contro il Borussia Dortmund. Le parole del dirigente brasiliano.NTUS – «È sempre difficile dire a chi è andata bene e a chi no. Ci sono tante cose che incidono, anche se laoggi è una delleper ladella Champions. Ricordiamoci però che gli ottavi saranno fra parecchio tempo».– «Ho trovato un ragazzo disponibilissimo, che lavora tanto. Ha capito esattamente quale era l’obiettivo e anche la concorrenza che c’era a Parigi. Mauro si è messo a disposizione e sta facendo ciò che sa fare meglio: i gol».– «Sei mesi nel calcio sono un’eternità, non è un tema ...

