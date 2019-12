Lazio | recupero vincente su un Cagliari tosto | 1-2

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019)su un: 1-2 – Che carattere la! In svantaggio dall’8’ del primo tempo, con un gran gol di Simeone, ha lottato fino alla fine, senza mai arrendersi e nelha domato la squadra tostatana. Le partite di pallone durano novanta minuti piùe bisogna giocare al massimo fino all’ultimo. Non è la prima volta che Inzaghi riesce a portare a casa il bottino pieno arraffandolo all’ultimo minuto, all’ultimo respiro, all’ultima pedata. E oggi acon una vittoria soffertissima ha agguantato il terzo posto a soli tre punti dalle due capolista, Juve e Inter, e conservando quattro punti sopra la Roma. Ilha dato inizio alle danze aggredendo i biancazzurri, rimasti imbambolati a guardare la prodezza di Simeone. E’ l’8’ quando Joao Pedro gira in area una rimessa laterale, Simeone prontissimo spara di prima sul ...

