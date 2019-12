Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Jurgenha parlato delle possibili riforme legate al futuro format della UEFALeague. Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 sul Watford, il tecnico ha parlato delle proposte di cui si è discusso in questi giorni, insistendo sul fatto che i club hanno necessità diildi partite. «Con … L'articolo: «Piùdiildi

sportli26181512 : #Governance #Notizie Klopp: «Più gare di Champions? Cazzate, serve ridurre il numero di match»: Jurgen Klopp ha par… - _CalcioItaliano : RT @CalcioFinanza: #Klopp: «Più gare di #Champions? Cazzate, serve ridurre il numero di partite» - CalcioFinanza : #Klopp: «Più gare di #Champions? Cazzate, serve ridurre il numero di partite» -