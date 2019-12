Incidente stradale nel Veneziano | muore un 21enne

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Scontro frontale tra un camion e l’auto su cui viaggiava un. Soccorso dai Vigili del Fuoco, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’è avvenuto a S.Donà di Piave, in provincia di Venezia. Un giovane di 21 anni è morto in seguito ad un graveavvenuto sulla statale 14 a … L'articolonelunproviene da www.meteoweek.com.

emergenzavvf : Incidente stanotte sulla #A4 tra un furgone impegnato nei lavori di manutenzione stradale e un’autocisterna carica… - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Incidente stradale, scontro tra auto e bus: la vettura si ribalta in autostrada… - TheDesertFoxOne : RT @CarrareseCalcio: ? Quindici anni fa il terribile incidente stradale. Oggi ricordiamo il centrocampista azzurro Andrea #Tagliaferri. SE… -