Il cane e lo sceriffo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A Vienna unShih Tzu bianco è stato trovato con i piedi e la faccia legati con un nastro isolante nero. Robert Pickell,della Contea di Genesee, ha pubblicato le foto delsu Facebook. Ha scritto che stanno indagando sul caso per catturare la persona che ha commesso questo crimine. Pickell, un fervido animalista, sostenitore di pene più severe per i maltrattatori di animali, ha affermato che questo è probabilmente il caso più inquietante che abbia mai visto in vita sua. I volontari e le autorità locali sono alla ricerca del colpevole e stanno facendo di tutto per rintracciarlo, in quanto è stato dichiarato un gesto di una crudeltà tale che meritava la prigione. Il piccolo cagnolino dopo essere stato liberato dalloè stato subito consegnato alle associazioni di volontariato della zona. Quest ultimi lo hanno portato dal veterinario per assicurare che fosse ...

