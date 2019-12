Guida last minute al Natale | come addobbare l’albero

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Voglia vintageIspirazione Nonna Paperaa maggioCon la neveArcobalenoCon le lanterneLe stelle minimalSulla slittaIl rosso è softLa palette pastelloA tutta luceCon le palle di neveVoglia countryal Polo NordNeve dorataÈ arrivato il momento dil’albero die non si può più rimandare. E se avete aspettato fino a questo momento perché all’idea di fare decorazioni identiche a quello dello scorso anno vi è scappata la voglia, niente paura. Abbiamo fatto un giro su Pinterest alla ricerca di tendenze, buone idee ed escamotage. E abbiamo imparato un sacco di cose. La base conta Se abbiamo un albero didi dimensioni ridotte, è meglio appoggiarlo su una base che lo valorizzi (e lo alzi un po’). Sono una buona idea slittino, tavolini e basi fai da te. Quella che ci ha colpito di più vi aspetta nella gallery qui sopra ed è piena di bellissime ...

LevyGalanti : RT @vogue_italia: Commedia romantica? Last Christmas, con Emilia Clarke, dal 19 dicembre al cinema. Ma prima arrivano Star Wars, Checco Zal… - lellinara : RT @vogue_italia: Commedia romantica? Last Christmas, con Emilia Clarke, dal 19 dicembre al cinema. Ma prima arrivano Star Wars, Checco Zal… - jagadish_shinde : RT @vogue_italia: Commedia romantica? Last Christmas, con Emilia Clarke, dal 19 dicembre al cinema. Ma prima arrivano Star Wars, Checco Zal… -