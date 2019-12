Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Senti tuzzuliari alla purta del su officio e la cusa li paritta aliquanta strangia: sulu Fatia aviva la ‘bitudini di bussari prima di trasiri ma eri in missiona. “Cu è che scassa?”. “Dutturi, sugno ia”, ariuspunnette Caterelli. “Trasi” , facitte Muntilbano, che accuntinuai, “ma stavi mali?”. Catarelle: “Stavi bina, pirchia mi lo acchiesi?”. Muntilbano: “Non haviva mai abbussata”. C: “Scuasse dutturi, nun ci appinsai”. M: (..)”. C: “Che faci, dutturi, non parli: lia stavi bina?”. M: “Sissi, che mi vuliva addimandari?”. C: “Havio vista alla tilivisiona la mmanifistationa delle sardinia e ci avvolivi achiederi na cosa… “. M. “Poti addimindare… “. C: “Ma chi volino sta ginta: io non accapì?”. M: “Volino cuntari”. C: “Ma pirchia nun cuntano?”. M. “Nihilo”. C: “Ma pirchia si acchiamarano sardinia?”. M: “Pirchia diciano che che volino fari massa”. C: “Ma li sardinia nun ...

sole24ore : 'Abbiamo un'occasione da non perdere per lanciare sguardo verso il futuro, dobbiamo essere pionieri e anticipare il… - ColtoCircuito : @HuffPostItalia Un dialogo privato e 'di nessun interesse per le indagini', e giustamente ci fate un articolo come… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle sardine. “Havio vista alla tilivisiona la mmanifistationa delle sardinia e… -