Da Regione a Comune relazione su stato ordinanza | commissario se Raggi in silenzio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – Entro la fine della settimana dovra’ essere individuata la discarica di servizio (o le discariche) di Roma insieme al sito o ai siti di stoccaggio dei rifiuti. Se non lo fara’ la sindaca Virginia, lasara’ costretta a subentrare nelle scelta al primo cittadino nominando un soggetto attuatore di quanto disposto dall’del 27 novembre scorso. L’ente di via Colombo ha inviato sia a Roma Capitale che alla Citta’ metropolitana di Roma lasullodi attuazione dell’atto firmato dal governatore Nicola Zingaretti. Nel documento e’ messo nero su bianco che l’e’ stata in gran parte rispettata ma mancano ancora i due atti di competenza della prima cittadina: l’individuazione della discarica e di uno o piu’ siti di stoccaggio della frazione secca dei rifiuti trattati ...

ekuonews : In una vicenda che può essere solo definita grottesca, ci si sarebbe aspettato quantomeno un minimo di rispetto e d… - metfirenze : #Regione. #Sisma #Mugello, continuano le verifiche agli edifici Informazioni all’Ufficio informazioni del Comune di… - Unimolise : L’incontro inizia con i saluti del Rettore Luca Brunese, del Sindaco del Comune di Campobasso Roberto Gravina e del… -