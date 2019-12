Cinisello, ragazzino di 12 anni travolto da un’auto mentre è in bici: portato in ospedale (Di lunedì 16 dicembre 2019) Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 15 dicembre a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Un ragazzino di 12 anni in sella a una bici è stato travolto da un'auto in via Prati. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso, ma per fortuna le condizioni del ragazzo si sono rivelate meno gravi del previsto.

