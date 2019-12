Canottaggio: Record mondiale Junior per Gennaro Di Mauro del Canottieri Napoli (Di lunedì 16 dicembre 2019) Canottaggio: Record mondiale Junior per Gennaro Di Mauro del Circolo Canottieri Napoli ai tricolori Indoor Rowing di San Miniato. SAN MINIATO – Gennaro Di Mauro del Circolo Canottieri Napoli scrive la storia dell’Indoor Rowing ai Campionati Italiani di San Miniato. L’azzurro, nel conquistare il titolo italiano Junior, ha fermato il cronometro a 5.45.5, facendo letteralmente a … L'articolo Canottaggio: Record mondiale Junior per Gennaro Di Mauro del Canottieri Napoli proviene da 2A News. Scritto da Redazione

Leggi la notizia su 2anews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canottaggio Record