Al via la campagna di sensibilizzazione su temi ambientali | 10mila borracce ad alunni e

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Presentata al Comune di Salerno ladiper ridurre l’uso delle bottigliette di plastica usa e getta e invogliare all’utilizzo dell’acqua del rubinetto. 10.000in alluminio aglie ai docenti delle elementari e medie di Salerno. Regalo green per circa 10.000 bambini e ragazzi che frequentano le scuole pubbliche elementari e medie della città e i loro docenti. Il Comune di Salerno con le società partecipate Salerno Sise Salerno Pulita e con la collaborazione del circolo Orizzonti di Legambiente Salerno, consegnerà agliuna borraccia in alluminio, certificata food grade, per prelevare l’acqua del rubinetto a casa o direttamente a scuola. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di contribuire con questa iniziativa a ridurre l’uso delle bottiglie monouso di plastica, a incentivare ...

