Tu Si Que Vales | Maria De Filippi a terra e il siparietto con Belen

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Puntata ricca di sorprese e colpi di scena, la finale di Tu Si Queandata in onda sabato 14 dicembre 2019.Deha fatto divertire il pubblico con un regalo davvero particolare a Sabrina Ferilli. Se tutto questo non bastasse, ad un certo punto la moglie di Maurizio Costanzo è finita a, attirando l’attenzione diRodriguez. Simpaticoa Tu Si QueIn occasione della puntata finale di Tu Si Que, il pubblico a casa ha potuto assistere a tantissime sorprese e colpi di scena. Tra momenti divertenti, esibizioni emozionanti e gli imperdibili siparietti dei quattro giudici, per l’ennesima volta la trasmissione è riuscita a tenere alto l’interesse degli spettatori. In particolar modoDeha fatto divertire il pubblico con un regalo alquanto inaspettato all’amica Sabrina Ferilli, ovvero un ragazzo muscoloso e ...

SerieTvserie : Tu sì que vales 2019: Enrica Musto è la vincitrice - franbellino : Ecco chi ha vinto Tu Sì Que Vales 2019 - Trendit - batteraio : RT @LucaMagmo: certa gente dovrebbe partecipare a 'TÙ SÌ QUE NON VALES UN CAZZO' -